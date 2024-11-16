Фрегат Северного флота «Адмирал Головко» зашёл в Средиземное море

Сегодня фрегат Северного флота «Адмирал Головко», выполняющий задачи дальнего похода, совершил проход через пролив Гибралтар и зашёл в акваторию Средиземного моря.

В Средиземном море североморцы будут выполнять задачи в составе оперативного соединения Военно-морского флота.

Ранее в акватории Атлантического океана экипаж фрегата отработал организацию поиска подводной лодки и слежения за ней во взаимодействии с экипажем корабельного противолодочного вертолёта Ка-27.

Моряки провели тренировку по противоторпедной защите корабля на переходе морем. Учение проведено при помощи компьютерного моделирования тактической обстановки с условным поражением торпеды противника, идущей на корабль. Корабельный противолодочный расчёт выполнил нормативы по обнаружению торпеды, идущей на корабль и её поражению антиторпедой.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, дальний поход фрегата «Адмирал Головко» начался 2 ноября с его выходом из главной базы Северного флота – Североморска. Всего с начала похода кораблём пройдено около 3000 морских миль.

Основная задача похода – демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны.

Фрегат «Адмирал Головко» – это современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12537436@egNews