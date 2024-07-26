Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» прибыл с деловым заходом в Алжир

Сегодня отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков», выполняющий задачи похода в дальней морской зоне, совершил деловой заход в порт Оран Алжирской Народной Демократической Республики.

Вместе с фрегатом деловой заход выполнил средний морской танкер «Академик Пашин». Визит российских моряков продлится несколько дней.

За это время экипажи фрегата и судна обеспечения планируют принять участие в протокольных мероприятиях, отдохнуть на берегу после трансатлантического перехода, ознакомиться с местными достопримечательностями, побывать в национальном музее «Забана», провести товарищеский матч по футболу с моряками ВМС Алжира, а также пополнить запасы пресной воды и продовольствия.

Пресс-служба Северного флота напоминает, что дальний поход фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» начался 17 мая. За это время корабль Северного флота уже преодолел более 13 тысяч морских миль, совершил заходы в порт Гавана Республики Куба и в порт Ла-Гуайра Боливарианской Республики Венесуэла.

Основные задачи похода – демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны.

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» – современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. В состав Военно-морского флота принят в 2018 году и в 2021 году доработан для применения гиперзвуковых ракет «Циркон». Данный корабль, вооружённый высокоточным ракетным оружием, способен наносить точечные и мощные удары по противнику на море и на суше.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12521880@egNews