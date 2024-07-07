Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» продолжает дальний поход в оперативно важных районах дальней океанской зоны

6 июля отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков», выполняющий задачи похода в дальней морской зоне, завершил деловой заход в порт Ла-Гуайра Боливарианской Республики Венесуэла и продолжил выполнение задач по плану дальнего похода.

Вместе с фрегатом деловой заход выполнил средний морской танкер «Академик Пашин». Визит российских моряков продлился 5 дней. За это время экипажи кораблей пополнили запасы пресной воды и продовольствия и отдохнули от несения ходовой вахты.

Российские моряки приняли участие в военном параде по случаю Дня независимости Венесуэлы. Также североморцы побывали на экскурсиях и отдохнули на берегу.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, дальний поход фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» начался 17 мая. Основные задачи похода – демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны.

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» – современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. В состав Военно-Морского Флота принят в 2018 году и в 2021 году доработан для применения гиперзвуковых ракет «Циркон». Данный корабль, вооружённый высокоточным ракетным оружием, способен наносить точечные и мощные удары по противнику на море и на суше.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12519438@egNews