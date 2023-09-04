Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» совершил деловой заход в Алжир

Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков» завершил деловой заход в порт Оран Алжирской Народной Демократической Республики и продолжил выполнение задач по плану дальнего похода.

Вместе с фрегатом деловой заход выполнил средний морской танкер «Вязьма». Визит российских моряков продлился три дня. За это время экипажи кораблей пополнили запасы пресной воды и продовольствия, отдохнули от несения ходовой вахты.

Североморцы приняли участие в соревнованиях с алжирскими военными моряками по футболу. Для российских моряков были организованы автобусные экскурсии по достопримечательностям Алжира.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, дальний поход фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» начался 4 января с его выходом из главной базы Северного флота – Североморска. Экипаж фрегата принял участие в двух международных военно-морских учениях в акватории Индийского океана и Аравийского моря, а также совершил деловые заходы в поры Южно-Африканской Республики, Исламской Республики Иран, Королевства Саудовская Аравия и Сирийской Арабской Республики.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12478057@egNews