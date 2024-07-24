Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» вошёл в Средиземное море

Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков», выполняющий задачи похода в дальней морской зоне, завершил трансатлантический переход и прошёл через Гибралтарский пролив в Средиземное море.

Ранее, в Атлантическом океане экипаж фрегата отработал ряд учений по попутному поиску подводных лодок, а также по обороне отряда кораблей от средств воздушного нападения условного противника на переходе морем.

Накануне, 23 июля, фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» произвёл пополнение запасов от танкера «Академик Пашин» до полных норм.

В Средиземном море фрегат выполнит ряд военно-дипломатических задач, а также отработает взаимодействие с другими российскими кораблями. Планируется ряд деловых заходов в порты стран средиземноморского региона.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, дальний поход фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» начался 17 мая. Основные задачи похода – демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны.

Российский фрегат уже совершил заходы в порт Гавана Республики Куба и в порт Ла-Гуайра Боливарианской Республики Венесуэла.

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» – современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. В состав Военно-Морского Флота принят в 2018 году и в 2021 году доработан для применения гиперзвуковых ракет «Циркон». Данный корабль, вооружённый высокоточным ракетным оружием, способен наносить точечные и мощные удары по противнику на море и на суше.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12521674@egNews