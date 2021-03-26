Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» выполнил ракетную стрельбу в Баренцево море по береговой цели

Aрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», входящий в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота, вчера успешно выполнил стрельбу главным ракетным комплексом по береговой цели.

Ракетная стрельба состоялась в первой половине дня в акватории Баренцева моря. Цель, расположенная на острове Южный архипелага Новая Земля, была успешно поражена крылатой ракетой «Оникс» на расстоянии свыше 300 километров от точки пуска.

Охрану водного района и обеспечение стрельб выполнили ледокол «Илья Муромец», многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус» и морской буксир МБ-110 Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, стрельбы были проведены в полигоне боевой подготовки Баренцева моря, закрытом для гражданского судоходства и полётов авиации.

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» вышел в Баренцево море 24 марта. В ходе данного выхода экипаж фрегата отработает ряд элементов курса боевой подготовки и выполнит стрельбы ракетно-артиллерийским вооружением.

В 2020 году фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» провел комплекс испытаний современного гиперзвукового оружия морского базирования в Белом море, выполнив несколько успешных испытательных стрельб гиперзвуковой ракетой «Циркон».