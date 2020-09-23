Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» вышел в Белое море для отработки задач боевой подготовки

Головной фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» Северного флота, находящийся на испытаниях нового ракетного оружия, вышел в Белое море для отработки задач курса боевой подготовки.

Его экипаж под командованием капитана 1 ранга Игоря Крохмаля проведёт учение по радиационной, химической и биологической защите на ходу корабля в море в условиях условного химического заражения с выполнением полной герметизации корпуса, подключением фильтровентиляционных установок и применением системы универсальной водяной защиты. Моряки отработают мероприятия по специальной обработке поверхностей корабля при условном применении противником оружия массового поражения.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, помимо совершенствования подготовки по РХБЗ экипаж фрегата проведёт учение по борьбе за живучесть корабля на ходу в море при условном поступлении воды внутрь корпуса, а также при условном возгорании. Личный состав отработает навыки вооружения рубежей обороны для локализации возгорания, проведения разведки очага условного пожара, и применения штатных средств пожаротушения при ликвидации огня. В рамках учения личный состав медицинской службы и нештатные санитары отработают мероприятия по оказанию первой медицинской помощи военнослужащим, получившим условные отравления продуктами горения.

Экипаж корабля также выполнит контрольные замеры скорости хода и отработает маневрирование при различных вариантах применения морского оружия.

После выполнения задач боевой подготовки корабль вернётся в Северодвинск.