Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» завершил деловой заход в Алжир

Сегодня фрегат Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», выполняющий задачи дальнего похода, завершил деловой заход в порт Оран Алжирской Народной Демократической Республики.

Вместе с фрегатом алжирский порт покидает средний морской танкер «Академик Пашин».

За время пребывания в иностранном порту моряки-североморцы отметили День Военно-морского флота России и 6-ю годовщину со дня подъёма Андреевского флага на фрегате.

28 июля на борту российского фрегата побывала делегация командования Западным военно-морским районом ВМС Алжира. Также в этот день силами экипажа фрегата был организован праздничный концерт.

За время пребывания в Оране экипаж корабля провёл ряд протокольных мероприятий, отдохнул на берегу после трансатлантического перехода, ознакомился с местными достопримечательностями. Российские военные моряки побывали в национальном музее «Забана», провели товарищеский матч по футболу с моряками ВМС Алжира, а также пополнили запасы пресной воды и продовольствия.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, дальний поход фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» начался 17 мая. С тех пор корабль Северного флота преодолел более 13 тысяч морских миль.

Основными задачами похода являются демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах мирового океана.

За время нахождения в море российский фрегат ранее совершил заходы в порт Гавана Республики Куба и в порт Ла-Гуайра Боливарианской Республики Венесуэла.

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» – современный многоцелевой корабль, вооруженный высокоточным ракетным оружием. Предназначен для решения задач в дальней морской и океанской зонах.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12523374@egNews