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Мурманская область. Арктика (16+)24.09.23 12:15

Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» завершил выполнение задач дальнего похода и прибыл в Североморск

В Североморске вчера состоялась встреча фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», который завершил выполнение задач дальнего похода, который продолжался 261 сутки. Впервые российский корабль с гиперзвуковым оружием на борту выполнял задачи в Западной Атлантике, у берегов Африки, в Индийском океане и Средиземном море.

Доклад об успешном выполнении поставленных задач на борту фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» принимал командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев.

Командующий флотом поздравил североморцев, принимавших участие в дальнем походе, с успешным решением всех поставленных задач и возвращением домой. Он отметил, что данный дальний поход совпал с одним из самых сложных периодов военно-политической обстановки, когда наше государство решает задачи специальной военной операции.

- Это накладывало особую ответственность на вас и решаемые вами задачи – обеспечение военно-морского присутствия в назначенных районах, выполнение задач в составе группировки российского ВМФ в Средиземном море и решение задач стратегического сдерживания, - подчеркнул адмирал Александр Моисеев в ходе церемонии встречи корабля.

Командующий Северным флотом также поздравил экипаж среднего морского танкера «Вязьма», который в течение длительного времени обеспечивал деятельность фрегата вдали от родных берегов. Адмирал Александр Моисеев поблагодарил моряков за важный и значимый вклад в обеспечение обороноспособности нашего государства и добросовестный труд.

По традиции, командиру фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и капитану среднего морского танкера «Вязьма» командующий флотом вручил жареных поросят, а отличившимся морякам – награды и грамоты.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на причале фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» встречали оркестр, сослуживцы и родные и близкие моряков.

За время похода, который начался 4 января, фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» прошёл более 50 тысяч морских миль. Экипаж фрегата успешно отработал задачи военно-морских учений во взаимодействии с моряками военно-морских сил иностранных государств.

Фрегат «Адмирал Горшков» принял участие в двух международных военно-морских учениях в акватории Индийского океана и Аравийского моря («MOSI-II» и «ЧИРУ-2023»), а также совершил деловые заходы в порты Южно-Африканской Республики, Исламской Республики Иран, Королевства Саудовская Аравия, Сирийской Арабской Республики, Народной Демократической Республики Алжир.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12479790@egNews

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