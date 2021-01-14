Фрегат Северного флота «Адмирал Касатонов» вошёл в Средиземное море

Сегодня отряд кораблей Северного флота в составе нового фрегата «Адмирал флота Касатонов» и спасательного буксира «Николай Чикер» прошли через Гибралтарский пролив в Средиземное море. Ранее в Бискайском заливе экипаж фрегата отработал поиск подводных лодок и провёл учение по обороне отряда кораблей от средств воздушного нападения условного противника.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в Средиземном море фрегат выполнит ряд военно-дипломатических задач, а также отработает взаимодействие с российским кораблями. Планируется ряд деловых заходов в порты стран средиземноморского региона.

Первый дальний поход фрегата «Адмирал флота Касатонов» начался в конце прошлого года. Новый год его экипаж встречал уже в Норвежском море.

Перед началом длительного плавания все моряки прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V».

За две недели похода корабль прошёл около 3,5 тысячи морских миль.