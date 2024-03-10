Фронтовая концертная бригада Северного флота выступила перед военнослужащими в зоне СВО

Фронтовая концертная бригада Ансамбля песни и пляски Северного флота дала концерт для военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики.

Артисты исполнили песни военных лет, популярные современные композиции, а также продемонстрировали танцевальные номера. Все концерты завершались овациями зрителей.

После концерта военнослужащие Северного флота передали участникам специальной военной операции письма, написанные детьми школ ЗАТО город Североморск и учащимися Североморского кадетского корпуса.

Также североморцы выступили с концертной программой перед жителями города Мариуполь.

Как сообщает пресс-служба СФ, Ансамбль песни и пляски Северного флота был сформирован в 1940 году. В годы Великой Отечественной войны дал более 3 тысяч концертов. Артисты уже не раз выезжали с концертами в Донецкую и Луганскую народные республики и выступали перед военнослужащими-участниками СВО и местными жителями.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12503899@egNews