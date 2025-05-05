«Фронтовые письма»: в Мурманске открылась выставка, где оживает история

В Мурманском областном краеведческом музее открылась выставка «Фронтовые письма», приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Основу экспозиции составили подлинные письма военных лет из фондов музея.

Как отмечает vk.com/murmanculture, вниманию посетителей представлены трогательные солдатские послания, детские письма, а также «особые послания» — надписи на предметах быта. Кроме того, экспозиция дополнена личными вещами бойцов, фотографиями и другими артефактами военного времени. Центральным элементом стала инсталляция в виде фронтового письма-треугольника. Среди самых трогательных экспонатов — простые и эмоциональные письма Анатолия Бредова своей матери, которые он писал за два года до получения звания Героя Советского Союза посмертно.

В церемонии открытия приняли участие заместитель министра культуры Мурманской области Ольга Анисимова, депутат Мурманской областной Думы Михаил Белошеев и директор музея Елена Химчук.

Заместитель министра отметила, что каждое письмо здесь — не просто текст, а живой голос из прошлого, наполненный любовью и тоской по родному дому, надеждой и верой в Победу. Также она поблагодарила создателей этой уникальной и столь душевной экспозиции.

Выставка работает до 3 августа в большом выставочном зале музея. Проект реализован совместно с конструкторским бюро музейного проектирования «Своя школа» при поддержке правительства Мурманской области и регионального Министерства культуры в рамках Года защитника Отечества.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457282843%2Fwall-139605315_29903