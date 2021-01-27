ФРП планирует профинансировать проект строительства рыбопромысловых судов в Полярном

Фонд развития промышленности (ФРП) рассматривает возможность предоставления АО «10 СРЗ» в Полярном займа на приобретение современного оборудования для создания на базе оборонного предприятия комплекса по строительству среднетоннажных судов прибрежного лова с необходимой инфраструктурой для монтажа, пуско-наладочных работ, проверки и испытаний иностранного оборудования. Соответствующая информация обнародована Корпорацией развития Мурманской области.



В соответствии с поручением Президента РФ, к 2025 году доля высокотехнологичной гражданской продукции в общем объёме производства оборонно-промышленного комплекса должна достичь 30%, а к 2030 году — уже 50%. Диверсификация ОПК — это важнейший вопрос для устойчивого и сбалансированного развития предприятий на долгосрочную перспективу.



Сотрудники корпорации приняли участие в выездной производственно-технической экспертизе ФРП в рамках рассмотрения заявки АО «10 СРЗ» на получение льготного финансирования.



Представитель фонда положительно оценил производственные активы и отметил, что предприятие обладает достаточными мощностями для успешной реализации инвестиционного проекта.



Новое производство на базе цеха №10 станет частью масштабного проекта по созданию Арктического центра судоремонта и судостроения, который должен объединить предприятия нашего региона: «10 СРЗ», «35 СРЗ» и завод «Нерпа». Это позволит создать в регионе базу для полного комплекса работ по обеспечению функционирования гражданских судов рыбопромыслового и торгового флота, повысит конкурентоспособность СРЗ среди промышленных предприятий Северо-Запада страны и станет важным шагом в развитии отрасли в Мурманской области.