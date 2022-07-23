Фудшеринг всё ближе - Минпромторг поддержал идею передавать продукты с истекающим сроком годности малоимущим

Министерство промышленности и торговли поддержало идею развития программы фудшеринга — передачи продуктов с истекающим сроком годности малоимущим. Об этом сообщили в министерстве «Известиям».

Как пишет газета, сейчас ритейлерам выгоднее утилизировать такие продукты, чем передавать на благотворительность, поскольку тогда не нужно платить НДС 20%. По данным Минпромторга, если торговые сети будут передавать на благотворительность пищевую продукцию с коротким сроком годности, нуждающиеся получат дополнительно около 1 миллиона тонн продовольствия в год.

Идея фудшеринга не нова для России. В конце прошлого года законопроект на эту тему был одобрен на совещании депутатов Госдумы с Минфином и Минэкономразвития. Согласно проекту документа, магазины и производители смогут передавать продукты на благотворительность без налогообложения, но не более 1% от своего оборота.

Помимо очевидной социальной составляющей инициативы, Минэкономразвития отмечало, что она полезна из-за ее экологической направленности, — реализация позволит сократить количество отходов на свалках.

Программа адресной продовольственной помощи гражданам в теории решает социальную и экономическую проблемы, то есть помогает нуждающимся людям и расширяет каналы сбыта для отечественной продукции, сказал «Известиям» председатель совета Торгово-промышленной палаты по развитию потребительского рынка Александр Борисов. Ведь продуктовые карточки подразумевают, что малоимущие получают средства, которые можно тратить только на российские товары. Такой подход в РФ обсуждают уже более пяти лет.

— Этот проект получил поддержку практически всех ведомств, которые его обсуждали, и общественных организаций, — заметил эксперт.

Против был только Минфин, напомнил он. Финансовое ведомство не меняло свою позицию за это время: оно сообщало, что в казне нет средств на реализацию этого подхода — он требовал из бюджета 300–800 млрд рублей (в зависимости от охвата населения), добавил Александр Борисов.

По его словам, фудшеринг — волонтёрский проект, который можно запустить и сейчас, если люди и компании готовы поддержать нуждающихся.