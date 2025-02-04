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Мурманская область. Арктика (16+)04.02.25 14:00

Функции установки лимита и самозапрета на покупки на маркетплейсах нужны только шопоголикам, да и то не всем

Только каждый пятый россиянин поддерживает идею установки самозапрета на покупки или лимиты на маркетплейсах. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

С ростом популярности маркетплейсов возникла проблема неконтролируемого потребления, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предлагает решить её путем внедрения нового функционала, с помощью которого можно будет установить самозапрет и/или денежный лимит на покупки.

Каждый пятый россиянин (21%) поддерживает инициативу, причём женщины чаще мужчин высказываются в пользу введения функции самозапрета на маркетплейсах (22% против 19%). 29% граждан в возрасте от 45 лет нравится предложенная идея, среди тех, кто моложе голосует «за» только каждый шестой.

Больше сторонников подобного функционала среди тех, кто тратит на маркеплейсах от 10 до 30 тысяч рублей (каждый третий).

18% участников опроса рассказали, что в случае реализации идеи воспользуются опциями, ограничивающими покупки: 7% — только функцией самозапрета; 5% — только функцией ежемесячного денежного лимита; 6% — обеими функциями.

Молодым гражданам и тем, чей доход от 50 до 100 тысяч рублей более интересна функция самозапрета покупок, россияне в возрасте от 45 лет и граждане с невысокими доходами чаще заявляют о том, что будут пользоваться обеими опциями. В случае принятия закона, женщины чаще мужчин станут выбирать одну из предложенных функций, мужчинам же интересен весь предложенный функционал. Чаще всего же планируют пользоваться одной или всеми из предложенных ограничивающих функций те, кто ежемесячно оставляет в маркетплейсах более 30 тысяч рублей (44%).

Каждый второй опрошенный не поддерживает инициативу; 3 из 10 затруднились ее оценить. 2 из 3 россиян не будут устанавливать самозапрет на покупки и/или лимиты на маркетплейсах: «Я в состоянии сам контролировать свои действия».

Время проведения опроса: 27—31 января 2025 года.

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