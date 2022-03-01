Функционал единой горячей линии «122» расширен для оказания всесторонней помощи вынужденно прибывшим из ЛНР и ДНР

Функционал Единой региональной информационно-справочной службы «122» расширен для оказания возможной помощи лицам, вынужденно прибывшим с территорий Донецкой и Луганской народных республик.

На многоканальный номер 122 такие граждане могут обратиться по вопросам получения гуманитарной или единовременной материальной помощи, пребывания и размещения на территории региона, по вопросам, связанным с условиями проживания, и другим.

Напомним, служба «122» заработала в Мурманской области в марте 2020 года для оказания информационной поддержки по различным вопросам, связанным с распространением коронавирусной инфекции.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/