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Мурманская область. Арктика (16+)30.05.20 07:15

#футбатл51

Мурманская область

30 мая - 1 июня

Минспорт России совместно с Федеральным оператором комплекса ГТО продолжают поддерживать систематические занятия физической культурой дома. С 1 мая стартовал конкурс #яГоТОв. В течение месяца участникам онлайн-марафона предлагают выкладывать видео с выполнением пяти базовых упражнений комплекса ГТО и получать призы от партнеров акции.

Всего необходимо выполнить пять наиболее подходящих для домашних условий вида упражнений: сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу – 15 раз; поднимание туловища из положения лежа на спине» – 15 раз; наклон вперед из положения стоя – касание пола пальцами рук; приседание – 30 раз; классическая планка на локтях – 30 секунд. Время выполнения каждого испытания – не более 1 минуты.

Видео продолжительностью не более 4 минут необходимо опубликовать на личных страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram». При этом видеоролик должен быть непрерывным и содержать в себе выполнение в любой последовательности всех пяти видов упражнений. В описании к видео нужно обязательно указать хештеги: #яГоТОв, #тренируйсядома, #спортнормажизни и 11-значный уникальный идентификационный номер участника комплекса ГТО без дефисов (например #20770000013).

Главным призом конкурса станет портативная аудиоколонка Яндекс Станция с умным помощником «Алиса», которая поможет подобрать музыку для занятий спортом, а также напомнить о запланированной тренировке. Еженедельно будут разыгрываться 10 таких колонок. Также ценные призы предоставили популярные сервисы электронных книг ЛитРес и MyBook. Совместно с Минспорта России компании подготовили подборку популярных книг о спорте и самосовершенствовании, которую получат в подарок все участники интернет-марафона.

Конкурс #яГоТОв проводится с 1 мая по 1 июня в четыре этапа:

1 этап – с 1 мая по 10 мая (проведение розыгрыша в прямом эфире 11 мая);

2 этап – с 11 мая по 17 мая (проведение розыгрыша в прямом эфире 18 мая);

3 этап – с 18 мая по 24 мая (проведение розыгрыша в прямом эфире 25 мая);

4 этап – с 24 мая по 31 мая (проведение розыгрыша в прямом эфире 1 июня).

Принять участие в розыгрыше можно только один раз. Участник должен быть подписан на официальный аккаунт Минспорта России @minsport_rf, а также комплекса ГТО @vfsk_gto.

30 мая - 14 июня

20 мая 1920 года, ровно 100 лет тому назад, состоялся первый официально зафиксированный в истории Мурманской области футбольный матч. В связи с этим Министерство спорта и молодёжной политики Мурманской области совместно с Федерацией футбола Мурманской области запускает челлендж #футбатл51

В рамках онлайн челленджа участник должен прожонглировать мячом, сняв все это на видео (продолжительность видео составляет 1 минуту), выложив в соцсетях с соответствующими хэштегами #футбатл51, #насевережить.

Свои видео можно размещать в период с 25 мая по 14 июня 2020 года. Участником может стать любой желающий, проживающий на территории Мурманской области. Авторы 5 лучших видеороликов будут награждены памятными призами.

https://sport.gov-murman.ru/futbatl51.pdf

31 мая - 30 июня

Проходит онлайн-мероприятие по бегу «ЗаполярныйЗОЖ». Суть мероприятия - совершать пробежки в любое удобное для участника время и в любом месте, кроме крытых сооружений, записывая треки. В течение всего времени проведения мероприятия участник стремится набрать максимальное количество километров в сумме своих пробежек. Количество пробежек и их продолжительность не ограничена. Средний темп пробежки для категории «Действующие спортсмены» должен быть не более чем 8 мин/км, для категории «Любители» - не более чем 10 мин/км. В зачёт мероприятия идут только пробежки, обладающие GPS-треком. К участию в мероприятии допускаются все желающие, достигшие возраста 14 лет и проживающие на территории Мурманской области.

По итогам онлайн-мероприятия победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) в каждой категории награждаются подарочными сертификатами на спортивные товары номиналом: 1 место – 6000 руб.; 2 место – 4000 руб.; 3 место – 3000 руб.

Участники, занявшие 4 и 5 места в каждой категории награждаются сувенирной продукцией. Все участники мероприятия получают диплом участника мероприятия в электронном виде.

Заявки на участие принимаются с 25 мая по 6 июня.

Комментарии

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