Футбол в Арктике должен быть драйвовый, сильный и успешный! - Елена Дягилева

В Апатитах состоялись финальные матчи за первое и третье места зонального этапа первенства России по футболу среди команд спортивных школ сезона 2021/22 годов, в котором приняли участие юноши 2007 года рождения. Первенство Северо-Западного федерального округа по футболу проходило с 10 по 17 августа в Апатитах и Кировске.

Команды из шести областей Северо-Западного федерального округа разыгрывали три путевки в следующий этап турнира. Заявки на участие в турнире подали 12 команд из Мурманска, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Петрозаводска, Калининграда, Великих Лук и Пскова.

Итоговые игры в Апатитах посетили заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева, заместитель генерального директора ПАО «Газпром нефть», вице-президент Российского футбольного союза, президент межрегионального объединения федераций футбола «Северо-Запад» Елена Илюхина, заместитель генерального директора футбольного клуба «Зенит» по спортивному развитию и юридическому сопровождению Максим Погорелов и президент региональной общественной организации «Федерация футбола Мурманской области» Николай Довгоборский.

«Детский футбол – современный и популярный вид занятий, который выбирают для ребёнка многие родители, – отметила заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева. – У нас в регионе футболом занимается более десяти тысяч человек, действует пятнадцать отделений по футболу, в которых занимается более двух тысяч спортсменов. В последние годы активно развивается инфраструктура – функционируют открытые футбольные поля и один спортивный объект – легкоатлетический манеж, который соответствует стандартам для проведения соревнований всероссийского уровня, правда, по мини-футболу. Конечно, в перспективе мы усилим эту работу, чтобы улучшить качество подготовки наших спортсменов. Футбол в Арктике должен быть драйвовый, сильный и успешный!».

Напомним, в 2020 году между правительством Мурманской области, Министерством спорта Российской Федерации, Российским футбольным союзом и региональной федерацией футбола заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола. По планам властей к 2024 году в регионе планируется создать условия для двукратного увеличения количества людей, постоянно занимающихся футболом. Кроме того, в планах – развитие сети муниципальных федераций футбола, отделений в спортивных школах олимпийского резерва и учреждений, подведомственных министерству.

Елена Илюхина высоко оценила качество проведения соревнований в Апатитах.

«Проведена огромная работа с точки зрения модернизации стадиона, поле прекрасное, трибуны – зрители смотрят футбол с большим вдохновением и отдают свои эмоции, и погода нисколько не мешает. Я считаю, что организация турнира – на высшем уровне», – подчеркнула Елена Илюхина.

Как сообщает региональное Министерство спорта, по итогам матчей команда СШОР «Зенит» (г. Санкт-Петербург) обыграла команду спортивной школы «Ленинградец» (Ленинградская область) со счётом 7:0, а игроки из футбольного клуба «Зенит» (г. Санкт-Петербург) обошли соперников из команды «Балтика» (г. Калининград) со счётом 6:1.