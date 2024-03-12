Футболисты центра «Лапландия» завоевали «бронзу» на турнире «Кубок Казани»

Турнир по мини-футболу среди юношей 2013 года рождения проходил с 4 по 7 марта на базе спортивного комплекса «Олимпиец» в Казани. В нем приняли участие 12 команд из Сыктывкара, Нижневартовска, Ухты, Йошкар-Олы, Арамиля, Уфы, Виледи, Саратова, Казани и Мурманска.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, по итогам турнира футболисты МФК «Лапландия» заняли 3 место. Лучшим игроком команды стал Матвей Кримлян, спортсменов подготовил педагог дополнительного образования Халдун Нуриев.

Фото: https://gov-murman.ru