Футболисты из Кандалакши и Мурманска выиграли региональный этап всероссийского турнира «Кожаный мяч»

В Кандалакше завершился региональный этап всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч — Лига юных футболистов». За победу в турнире боролись команды из Мурманска, Апатитов, Мончегорска и Кандалакши в возрастных группах 2008-2009 («Допризывник») и 2010-2011 (старшая возрастная группа) годов рождения.

В группе «Допризывник» соревновались пять коллективов в рамках однокругового турнира. Победителем регионального этапа стала команда «Нива» из Кандалакши, победившая во всех четырёх играх, второе место заняла мурманская КСШОР-Арктика, третье – спортивная школа из Мончегорска.

В старшей возрастной группе лучшей стала команда «Юная гвардия» из Мурманска, «серебро» соревнований досталось апатитскому «Олимпу», «бронза» – спортшколе из Мончегорска.

Турнир «Кожаный мяч — Лига юных футболистов» сезона-2025 приурочен к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Всероссийский этап соревнований в возрастной категории «Допризывник» состоится в городе Салават (Республика Башкортостан), в старшей возрастной группе – в деревне Большой Суходол (Нижегородская область).

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/