Футболисты «Торгового порта» стали лучшими на Чемпионате Мурманска

Отличный результат показали портовики на прошедшем Чемпионате высшей лиги города Мурманска по мини-футболу. Сразу два члена команды «Торговый порт» были признаны лучшими: Илья Федоров стал лучшим защитником, а Алексей Принцев лучшим бомбардиром. Команда «Торговый порт» заняла третье место.

«На этот раз победители определились по пенальти. А это своего рода рулетка, все три команды-финалиста были примерно одного уровня. К слову, это был первый после пандемии Чемпионат. Поэтому все футболисты не были в той форме, что обычно. Но портовики справились! Наша команда считается одной из сильнейших в городе Мурманске», - рассказал капитан команды «Торговый порт» Илья Федоров.

К слову, сборная города Мурманска наполовину состоит именно из портовиков. Сейчас же проходит Чемпионат Мурманской области по футболу 2021 среди мужских команд высшей лиги. Примечательно, что на данный момент футбольная команда «Торговый порт» занимает третье место в турнирной таблице. На счету портовиков 8 побед в 11 играх и 65 голов. Последний матч был проведён 27 мая с командой «Ветераны-ГПС», в котором портовики победили со счётом 5:0.