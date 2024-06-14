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Мурманская область. Арктика (16+)14.06.24 13:00

Футбольная команда Мурманского морского торгового порта получила диплом в номинации «Команда открытие» на ежегодном Всероссийском турнире по мини-футболу

Команда Мурманского морского торгового порта (ММТП) приняла участие в ежегодном Всероссийском турнире по мини-футболу «IV Кубок Профсоюза работников водного транспорта и Росморречфлота» на футбольном поле Академии «Спартака» им. Ф.Ф. Черенкова (г. Москва). Турнир, в котором приняли участие 12 команд из Москвы, Астрахани, Махачкалы, Орла, Туапсе, Нижнего Новгорода и Мурманска, состоял из двух этапов – основного и плей-офф.

По итогам основной стадии команда «ММТП» уверенно заняла первое место в турнирной таблице, забив 23 мяча в ворота соперников, и перешла на следующий этап в группу «золотого плей-офф». Во второй день соревнований портовики были настроены решительно, но фортуна оказалась на стороне соперника и по результатам серии пенальти команда Мурманского морского торгового порта заняла второе место.

«Для нашей команды получился хороший турнир. Портовики показали достойный уровень игры, не пропустив за все пять игр в основное время ни одного гола. Конечно, обидное поражение в финале по пенальти огорчило нас, но надеемся, что в следующий раз нам удастся завоевать золото», - сказал капитан команды АО «ММТП» по мини-футболу, докер-механизатор на погрузочно-разгрузочных работах укрупненной комплексной бригады № 30 грузового района №1 Семен Рогов.

Также отметим, что по результатам турнира электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования производственного комплекса электроснабжения ММТП Владислав Кирылюк был отмечен в номинации «Самый ценный игрок», а команда Мурманского морского торгового порта получила диплом в номинации «Команда открытие».

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457255027%2Fwall-149919532_3952

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