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Мурманская область. Арктика (16+)14.03.25 19:50

Футбольные проекты Мурманской области принимают участие во всероссийском конкурсе «Россия - футбольная страна»

С 2020 года Российским футбольным союзом при поддержке Министерства спорта РФ проводится конкурс «Россия — футбольная страна», направленный на поддержку и поощрение инициатив по развитию футбола в регионах.

Организаторы действующих футбольных инициатив направляют проекты для участия в одной из девяти номинаций: лучший массовый проект в футболе, лучший проект для лиц с ОВЗ, лучший проект для женщин, лучшая любительская лига, лучший любительский клуб, лучший корпоративный футбольный проект, лучшая футбольная инициатива, лучший проект для детей, лучший футбольный проект для Вооружённых Сил Российской Федерации. Победитель и призёры номинации «Лучший корпоративный футбольный проект» примут участие в специальном мероприятии Российского футбольного союза. Призовой фонд для иных номинаций составляет 350 тысяч рублей за первое место, 300 тысяч рублей за второе место и 250 тысяч рублей за третье место.

Мурманская область представила три проекта к участию в V сезоне конкурса. В номинации «Лучшая любительская лига» от региона представлен проект «Лига футбола «МегаСпорт», целью которого является создание глобального спортивного соревнования, способного объединить все города Мурманской области в круглогодично действующем турнире. Проект был основан в 2013 году и за 12 лет в соревнованиях было сыграны более 6000 матчей, в них приняли участие 165 команд, география которых охватывает всю Мурманскую область.

В номинации «Лучшая футбольная инициатива» регион представляет проект «Село Ловозеро 2.0 — Добрый футбол». Цель проекта заключается в комплексном подходе к популяризации футбола в маленьком селе и совмещении его с волонтерской и социально-значимой деятельностью, воспитанию сильных атлетов и хороших людей через систему мотивации юных футболистов, в которой они за хорошую игру, посещение тренировок, отличные оценки в школе и участие в волонтёрских проектах получают очки рейтинга, которые в дальнейшем можно обменять на подарки.

В номинации «Лучший проект для студентов» Мурманской областью представлен проект «На Севере – фиджитал!». Проект предполагает развитие фиджитал-спорта на территории Мурманской области. Фиджитал-футбол — это симбиоз классического футбола и киберспорта. В рамках проекта «На Севере – фиджитал!» в Мурманске были организованы турниры по фиджитал-футболу, участие в которых приняли 20 команд, в том числе женские. В рамках проекта проводятся серии турниров по фиджитал-спорту, а также систематическое просвещение в школах, ссузах, вузах, спортивных секциях, компьютерных клубах о развитии фиджитал-спорта с целью привлечения детей и молодёжи к систематическим занятиям спортом и формирования молодёжных команд для участия в официальных соревнованиях.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, лучшие региональные проекты пройдут межрегиональный отбор, где определятся участники национального этапа. В решающей стадии экспертная комиссия определит короткий список проектов в каждой номинации, организаторы которых представят свои инициативы перед конкурсным жюри на видеоконференции для определения победителей.

Напомним, что развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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