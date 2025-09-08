Футбольный клуб «Кандалакша» досрочно завоевал титул чемпиона Мурманской области по футболу

Это произошло после домашнего матча кандалакшан, который состоялся в предпоследнем туре соревнований.

«Кандалакша» принимала дома ближайших конкурентов по турнирной таблице – ФК «Химик» из Апатитов. Итоговый счёт встречи – 4:2.

В составе хозяев голы забили Даниил Культинов (с пенальти), Игорь Лошкарёв, Геннадий Каюков и Максим Киркин. У апатитчан забитыми мячами отметились Артём Владимиров и Роман Прозоров (с пенальти).

После победы над «Химиком» клуб из Кандалакши набрал 24 очка и стал недосягаемым для ближайшего конкурента, у которого за тур до конца чемпионата осталось 18 очков. Завершающие игры областного турнира состоятся 13 сентября.

ФК «Кандалакша» защитил титул чемпиона Мурманской области по футболу. Команда также побеждала в 2024-ом и 2023 годах.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553063/#&gid=1&pid=1