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Мурманская область. Арктика (16+)11.11.22 14:00

Футбольный клуб «Кандалакша» выступил в первом финале FONBET Чемпионата России по футболу 6х6, 7х7, 8х8 в Сочи

Российский футбольный союз впервые провёл финальный этап FONBET Чемпионата России по футболу 6х6, 7х7, 8х8, в котором сыграли 58 сильнейших любительских команд страны из 34 регионов – от Дагестана до Сахалина. Соревнование стало одним из самых масштабных турниров в истории любительского футбола России – за несколько дней было сыграно 116 матчей.

Чемпионат России по футболу 6х6, 7х7, 8х8 2022 года впервые проходил в три этапа. Муниципальный этап прошел более чем в 900 городах и районов с марта по август. На региональном этапе с августа по октябрь сыграли команды более чем из 60 регионов страны. На финальном этапе в Сочи сыграли команды из таких федеральных любительских лиг как ЛФЛ, AFL, Amateur League, ЛФЛ World – всего 58 команд из 34 регионов страны.

«Любительский футбол в России за последние несколько лет набрал огромную популярность: практически в каждом из регионов страны есть собственные турниры и лиги, в которые вовлекается все больше игроков и болельщиков. Форматы 6х6, 7х7 и 8х8 становятся действительно массовыми. Финальный турнир, который впервые объединил все сильнейшие любительские команды России — первый серьёзный шаг РФС в рамках реализации концепции развития любительского массового футбола», – отметил руководитель проектного офиса взрослого массового футбола РФС Сергей Бадальянц.

Как сообщает региональное Министерство спорта, ФК «Кандалакша» попала в группу из 3 команд, где соперниками заполярных футболистов оказались «АСП – РОСТОВ» и «АМТЕЛ» из Санкт – Петербурга. Сначала «Кандалакша» играла с многочисленным призером турниров в формате 8*8 «АСП-РОСТОВ». Первый тайм проходил с преимуществом соперника, но счёт так и не был открыт. Во втором тайме сказались опыт и готовность ростовчан, и наша команда пропустила в концовке матча 3 мяча. Итогом стала победа «АСП-РОСТОВ» со счётом 3:0. На следующий день «Кандалакша» встретилась с «АМТЕЛ». С петербуржцами получилась ничья – 2:2. Наши футболисты заняли 3 место в группе. Далее состоялся стыковой матч за выход в 1/16 плей-офф с командой «АРТИК ТЕЛЕКОМ» из Санкт-Петербурга, за которых выступали действующие футболисты мурманского «Севера». Первый тайм прошёл с преимуществом «Кандалакши» со счётом 2:1, во втором тайме соперник взял верх и победил со счётом 5:2. К сожалению, это был последний матч для нашей команды в рамках чемпионата, и футболисты выбыли из турнира.

ФК «Кандалакша» также сыграл товарищеский матч с «СШ-7» из Карелии, где мы победили 5:1. Команда Кольского Заполярья получила колоссальный опыт выступления в ранге такого турнира. Помощь и содействие команде оказали Федерация футбола и Центр Спортивной Подготовки Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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