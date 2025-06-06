Футбольный клуб «Север» открывает новый спортивный сезон победой

4 июня в Санкт-Петербурге на «Рощино Арене» состоялся первый матч футбольного клуба «Север» в новом спортивном сезоне чемпионата Северо-Западного федерального округа по футболу.

Соперником заполярных футболистов стал СШ «Ленинградец» из Ленинградской области — одна из сильнейших команд Северо-Западного федерального округа. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу ФК « Север».

Следующие матчи чемпионата СЗФО по футболу ФК «Север» проведёт на домашней арене в Мурманске. Так, 15 и 21 июня в 13.00 на Центральном стадионе Профсоюзов футболисты встретятся с командами из Карелии и Коряжмы, а 18 июня в 19.00 предстоит матч с ФК «Тосно СПб». Вход на домашние матчи ФК «Север» — свободный.

Напомним, что заполярные футболисты в спортивном сезоне 2024 года оформили «золотой дубль», выиграв, как и в 2022-ом, Кубок и чемпионат Северо-Западного федерального округа по футболу.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548114/#&gid=1&pid=10