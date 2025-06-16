Футбольный клуб «Север» успешно начал борьбу в чемпионате Северо-Западного федерального округа по футболу

На Центральном стадионе профсоюзов в Мурманске стартовала серия домашних матчей футбольного клуба «Север» в рамках чемпионата Северо-Западного федерального округа.

15 июня заполярные футболисты принимали на своём поле ФК «ГУОР-Карелия» из Кондопоги. Матч завершился победой мурманского клуба со счётом 1:0. Дебютным голом в составе ФК «Север» отметился Владислав Шапарев.

Следующий матч чемпионата СЗФО по футболу ФК «Север» проведёт на домашней арене 18 июня в 19.00 с ФК «Тосно» из Санкт-Петербурга.

Вход на матчи свободный.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, заполярные футболисты в спортивном сезоне 2024 года оформили «золотой дубль», выиграв, как и в 2022 году, Кубок и чемпионат Северо-Западного федерального округа по футболу.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548482/#&gid=1&pid=5