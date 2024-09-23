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Мурманская область. Арктика (16+)23.09.24 10:15

Футбольный клуб «Север» в финальном матче Кубка СЗФО обошёл соперника со счётом 2:0

В Санкт-Петербурге на стадионе «Кировец» состоялся финал Кубка Северо-Западного федерального округа по футболу среди мужских команд. Лидер турнирной таблицы – футбольный клуб «Север» – встретился с командой спортивной школы «Ленинградец».

По результатам матча, как сообщает Министерство спорта Мурманской области, северяне в очередной раз доказали своё лидерство и одержали победу со счётом 2:0.

Для заполярной футбольной команды это уже третья победа на Кубке СЗФО: лучшими игроки становились в 2006-ом, 2022-ом и в этом году. При этом в 2022 году «Север» стал обладателем «Золотого дубля», завоевав «золото» чемпионата СЗФО по футболу и взяв Кубок округа.

В этом году заполярные футболисты вновь повторили триумф, одержав в четвёртый раз победу на окружном чемпионате.

Напомним, что по поручению губернатора Андрея Чибиса с 2022 футбольная команда «Север» получает поддержку из областного бюджета, объём которой за последние три года составил 60 млн рублей.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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