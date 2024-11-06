Футбольный клуб «Север» завершит сезон выступлением во всероссийских соревнованиях по футболу «Третья лига»

С 7 по 17 ноября в Сочи пройдут всероссийские соревнования по футболу среди мужских команд «Третья лига». Мурманскую область и Северо-Западный федеральный округ в финальном турнире сезона представит 4-кратный победитель чемпионата СЗФО по футболу ФК «Север».

Напомним, что футбольный клуб «Север» оформил «золотой дубль» в сезоне 2024 года, повторив успех сезона 2022 года и завоевав победу на чемпионате и Кубке СЗФО по футболу.

В финальном турнире «Третьей лиги», помимо заполярных футболистов, сыграют чемпионы межрегиональных соревнований, обладатель Кубка Дальнего Востока и победители стыковых матчей.

Жеребьевка распределила участников по четырём группам. В четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из каждого квартета. Начиная с третьего тура матчи будут транслироваться в прямом эфире в соцсетях РФС.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, проведение единого финального турнира – одно из решений программы Российского футбольного союза по развитию любительского футбола 11х11.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/