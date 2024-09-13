Футбольный клуб «Север» завоевал статус чемпиона Северо-Западного федерального округа по футболу

Вчера, 12 сентября, на Центральном стадионе профсоюзов в Мурманске состоялся финальный матч чемпионата Северо-Западного федерального округа по футболу среди мужских команд. Заполярный футболисты боролись за звание чемпионов против принципиального противника – команды СШ «Ленинградец» из Ленинградской области, которая занимала лидирующую позицию в турнирной таблице чемпионата, завоевав 25 очков.

В финальном матче «Север» одержал победу со счётом 1:0 и в очередной раз доказал, что заслуживает звание чемпиона Северо-Западного федерального округа по футболу.

Очередной сезон чемпионата Северо-Западного федерального округа по футболу стартовал в мае этого года, в котором футбольный клуб «Север» ежегодно принимает участие.

После завершения первого круга игр заполярная команда уверенно занимала вторую позицию в турнирной таблице, набрав 12 очков и забив 19 мячей за шесть игр.

Во втором круге чемпионата команда уверено набирала очки и в финал «Север» вышел со второй строки турнирной таблицы, имея 25 очков и 42 забитых мяча за 11 игр.

Напомним, что по поручению губернатора Мурманской области с 2022 футбольная команда получает поддержку в форме субсидии из областного бюджета. За последние три года клуб получил 60 млн рублей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/