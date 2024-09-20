Футбольный клуб «Север» завоевал третий Кубок СЗФО

В Санкт-Петербурге на стадионе «Кировец» состоялся финал Кубка Северо-Западного федерального округа по футболу среди мужских команд. Лидер турнирной таблицы – футбольный клуб «Север» – встретился с командой спортивной школы «Ленинградец».

По результатам матча северяне в очередной раз доказали своё лидерство и одержали победу со счётом 2:1.

Для заполярной футбольной команды это уже третья победа на Кубке СЗФО: лучшими игроки становились в 2006-ом, 2022-ом и в этом году. При этом в 2022 году «Север» стал обладателем «Золотого дубля», завоевав золото чемпионата СЗФО по футболу и взяв Кубок округа. В этом году заполярные футболисты вновь повторили триумф, одержав в четвёртый раз победу на окружном чемпионате.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, в 2023 году на финале «Север» также играл с «Ленинградцем», но тогда основное время матча завершилось со счётом 2:2, после серии пенальти победу одержал «Ленинградец».

Напомним, что по поручению губернатора Андрея Чибиса с 2022 футбольная команда «Север» получает поддержку из областного бюджета, объём которой за последние три года составил 60 млн рублей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/