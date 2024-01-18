Футбольный клуб «Торговый порт» - победитель кубка Мурманска по мини-футболу

В Мурманске завершился турнир на кубок города по мини-футболу, и в нём более чем успешно выступил футбольный клуб «Торговый порт».

Игры проходили городском спортивном центре «Авангард» в два этапа. На первом были определены две группы по четыре команды, два лидера которых встретились в полуфинале и финале. В своей группе наша команда выиграла все три матча и в полуфинале встретилась с МФК «Северный флот – 2» (г. Североморск). Встреча закончилась с разницей в четыре мяча в пользу «Торгового порта» - итоговый счёт 9:5.

В финале портовиков ждал ещё один представить Североморска - ФК «Североморец». Команда ММТП бодро начала игру и после первого тайма счёт на табло был 2:0 в пользу «Торгового порта». В начале второго тайма североморцы смогли сравнять счёт и даже вырваться вперед со счётом 2:3, но вскоре коллектив «Торгового порта» перевернул ход встречи, и после финального свистка на табло горели цифры 5:4 в пользу «Торгового порта».

По итогам турнира были определены четыре личные номинации, три из которых завоевали наши игроки: «Лучший вратарь» - Владислав Кабаев (ФК «Торговый порт»); «Лучший бомбардир» - Дмитрий Кирылюк (ФК «Торговый порт») и «Лучший игрок» - Семён Рогов (ФК «Торговый порт»).

Футболисты ММТП уже готовятся к началу чемпионата Мурманска по мини-футболу, а также выступают в чемпионате Мурманской области по этому виду спорта. Сейчас в чемпионате Мурманской области по мини-футболу на групповом этапе наша команда разделяет первое и второе места с действующим серебряным призёром чемпионата Мурманской области по мини-футболу ФК «Апатиты». Уже совсем скоро 27-28 января состоится второй этап соревнований в Мончегорске, где команда ММТП поборется за право занять лидирующие место в группе.

В настоящее время ФК «Торговый порт» является бронзовым призёром чемпионата Мурманской области по мини-футболу, серебряным призером чемпионата Мурманска по футболу и действующим обладателем кубка города по мини-футболу.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254239%2Fwall-149919532_3603