Футбольный клуб «Торговый порт» - вице-чемпион турнира «Битва на Севере»

5-6 октября в Полярных Зорях прошёл 12-й турнир по мини-футболу «Битва на Севере». В соревнованиях принимали участия 12 команд из Мурманской области и Республики Карелия.

Команда «Торговый порт» впервые участвовала в турнире и сразу смогла создать конкуренцию сильнейшим коллективам региона.

По итогу первого игрового дня «Торговый порт» занял 2-е место в групповой сетке за счёт чего обеспечил себе старт второго игрового дня со стадии 1/4 финала. Во второй игровой день команда торгового порта обыграла действующего чемпиона Мурманской области по мини-футболу, команду ФК «Апатит» и вице-чемпиона ФК «Североморец».

В финале ФК «Торговый порт» встретился с коллективом Мурманского регионального общества «Динамо». Игра была напряжённой, портовики уступили первое место, завоевав титул вице-чемпиона турнира. А докер-механизатор Мурманского морского торгового порта Денис Опарин стал лучшим защитником турнира.

В этом году ФК «Торговый порт» планирует ежегодное выступление на чемпионате Мурманской области по мини-футболу, а также в различных турнирах.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457257552%2Falbum-149919532_00%2Frev