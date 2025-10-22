Гадания на квадратном метре: россияне должны за ипотеку почти 20 трлн рублей, а темпы роста цен на первичное жильё в России резко ускорятся

В августе 2025 года банки одобрили вдвое больше ипотечных кредитов по сравнению с началом года, рассказали «Известиям» в пресс-службе ЦБ. Это может быть связано как с ростом спроса на кредиты, так и с другими факторами, полагает регулятор.

«Например, даже после некоторого снижения с 1 августа размер возмещения банкам по программам «Семейной ипотеки», «Дальневосточной и Арктической ипотеки» остаётся повышенным, - объяснили в ЦБ. - Также в этом году мы трижды снижали макропруденциальные надбавки (дополнительные требования к капиталу банков при выдаче определенных категорий кредитов. - Ред.) по новым ипотечным кредитам. И сейчас в ипотеке на приобретение строящегося жилья не установлены надбавки по кредитам с приемлемыми риск-характеристиками: первоначальный взнос от 20% и показатель долговой нагрузки заёмщика не выше 70%».

На этом фоне общий объём ипотечных кредитов россиян с начала года увеличился на 500 млрд и к сентябрю достиг рекордных 19,7 трлн рублей, следует из данных ЦБ.

В августе россияне оформили ипотечные ссуды на 392 млрд рублей. Это на 5% больше, чем за аналогичный месяц предыдущего года. По сравнению с январем 2025-го этот показатель подскочил в три раза.

Подтвердили увеличение спроса на стандартную ипотеку без господдержки и в банке «Дом.РФ». «Клиенты оформляют такие кредиты на фоне ожиданий снижения ставок с расчётом на рефинансирование впоследствии, на более выгодных условиях. В июле доля рыночной ипотеки в выдаче составила 10% против менее 1% в начале года», - отметил зампредседателя правления банка Алексей Косяков. 90% клиентов брали кредит для покупки жилья на этапе строительства. В прошлом году этот показатель равнялся 45%, остальные заёмщики покупали уже построенное жильё. Чаще всего кредиты без господдержки оформляли жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Тюменской, Свердловской, Ленинградской, Новосибирской, Воронежской областей, Татарстана и Краснодарского края.

А в это время темпы роста цен на первичное жильё в России после замедления этого года до 3,5% резко ускорятся на фоне повышения номинальных зарплат и реализации накопленного отложенного спроса, говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), на которое ссылаются «Ведомости».

По приводимым оценкам, среднегодовая стоимость квадратного метра в новостройках увеличится на 51,8% - с 184,1 тысячи рублей в 2025 году до 279,6 тысячи в 2030 году. Однако доступность квартир для граждан при этом не сократится. Квартиры до 2030 года будут дорожать примерно на 7,8% в год.

По мнению аналитиков агентства, динамика не будут равномерной: в 2025-2026 годы рост будет сдерживаться высокой ключевой ставкой, ограничивающей доступность ипотеки, а также достаточным объёмом предложения на рынке. Начиная с 2027-2028 годов АКРА ожидает более сильного увеличения цен. Этому будут способствовать снижение ключевой ставки и формирование дефицита новостроек в связи с сокращением запуска новых проектов в 2024-2025 годы.

Тем не менее ряд экспертов считают, что темпы роста цен в среднесрочной перспективе будут другими. Консолидация на рынке девелопмента не обязательно приведёт к увеличению стоимости метра, полагает директор «BnMap.pro» Сергей Лобжанидзе. По его словам, крупные компании сегодня вынуждены поддерживать обороты, жертвуя доходностью. При этом ощутимое смягчение денежной политики, по его мнению, произойдёт не раньше 2027 года.

Снижение темпов запуска новых проектов и рост доступности ипотеки лишь поддержат текущий уровень роста цен в массовых сегментах недвижимости, добавляет бизнес-партнер «BM Group» Дмитрий Павлов.

Кроме того, темпы продаж новостроек сейчас отстают от темпов их вывода, поэтому рынку грозит не дефицит предложения, а перепроизводство, подчеркивает руководитель «ЕРЗ.РФ» Кирилл Холопик. В таких условиях маржинальность девелоперского бизнеса будет сокращаться, уверен эксперт. А значит новостройки, скорее всего, будут дорожать на уровне общей инфляции или ниже.