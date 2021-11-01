Гаджиевские школьники вступили в «Юнармию» в музее соединения атомных подводных лодок Северного флота

В главной базе подводных сил Северного флота и городе морской доблести Гаджиево на 29 юнармейцев стало больше. В музее боевой славы соединения многоцелевых атомных подводных лодок Северного флота присягнули на верность юнармейскому братству все учащиеся 3 «А» класса гаджиевской школы № 276. Клятву у юнармейцев принял командир многоцелевой подводной лодки «Пантера» капитан 1 ранга Алексей Пашовкин.

Со значимым событием - вступлением в ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения - ребят поздравили директор их школы Ирина Козинец и начальник штаба местного отделения движения «Юнармия» по ЗАТО Александровск Евгения Друзьяк.

Шефство над классом юнармейцев взял Арсенал комплексного хранения гаджиевской базы. От имени начальника Арсенала юнармейцев поздравил заместитель по военно-политической работе капитан 2 ранга Артур Рязанов, а офицеры Арсенала вручили юнармейцам алые береты и памятные адрес

В завершении мероприятия дети исполнили гимн юнармейского движения «Служить России», а затем ознакомились с историей соединения многоцелевых атомных подводных лодок, шефствующего над общеобразовательной средней школой №276, сообщает пресс-служба Северного флота.