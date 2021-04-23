Гаджиевские спортсменки представят регион в финале всероссийской гимнастрады «Здоровые дети – здоровая Россия»

В Мурманске прошёл региональный этап общероссийского соревновательного марафона в формате гимнастрады «Здоровые дети – здоровая Россия». Проект Международной Академии спорта Ирины Винер в 2020 году стал победителем конкурса Президентских грантов по развитию гражданского общества.

Региональные этапы гимнастрады проходят во всех субъектах Российской Федерации. Команды-победительницы выступят на всероссийском этапе.

Отбор команд в Мурманской области проходил в двух номинациях: «Гимнастические виды спорта» и «Танцевальный марафон». Участие приняли 6 команд из Мурманска, Кировска и ЗАТО Александровск.

Как сообщает региональное Министерство спорта, по результатам выступлений лучшей признана команда ДЮСШ г. Гаджиево с номером по художественной гимнастике «Краса Руси» (тренеры – Галина Ваняева, Виктория Смелова). Команда представит Мурманскую область в финале всероссийской гимнастрады, который пройдет с 17 по 21 июня 2021 года во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.