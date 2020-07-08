Гарантирующий поставщик электроэнергии «гарантировано» лишает северян горячей воды

Прокуратурой Кольского района проведена проверка по факту введения полного ограничения режима потребления электроэнергии филиалом «КолАтомЭнергоСбыт» - гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Мурманской области в отношении двух котельных, расположенных в п.Пушной и п.Тулома, в связи с образованием задолженности за потребленную электроэнергию по договору энергоснабжения.

Проверка показала, что при введении указанного ограничения со стороны гарантирующего поставщика - филиала «КолАтомЭнергоСбыт» с 18 июня этого года прекращена подача горячего водоснабжения на объекты жилищного фонда п.Пушной Кольского района, а с 19 июня подача горячего водоснабжения прекращена на объекты жилищного фонда п.Тулома Кольского района.

В целях восстановления нарушенных прав граждан, проживающих на территории указанных муниципальных образований, прокуратурой района директору филиала «КолАтомЭнергоСбыт» внесено представление об устранении нарушений закона, в котором поставлен вопрос о безотлагательном устранении нарушений закона, посредствам возобновления подачи электроэнергии.