Гарантирующий поставщик электроэнергии выбивает долги с потребителей, нарушая законодательство

Прокуратурой Кольского района направлены исковые заявления о понуждении возобновить подачу электрической энергии в котельные в населенных пунктах Кольского района.

Проверкой было установлено, что поставка электроэнергии на электрокотельную № 1 гп. Мурмаши осуществляется на основании заключенного 03.08.2016 между гарантирующим поставщиком электроэнергии - АО «АтомЭнергоСбыт» и ООО «Мурмашинская тепловая компания» договора энергоснабжения, в соответствии с которым АО «АтомЭнергоСбыт» обязалось подавать потребителю ООО «Мурмашинская тепловая компания» электрическую энергию в гп.Мурмаши, вырабатывающих тепловую энергию в целях предоставления коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению жилых помещений многоквартирных домов п. Мурмаши.

В связи с невыполнением ООО «Мурмашинская тепловая компания» обязательств в части оплаты потребленной электроэнергии и непринятием мер по погашению имеющейся задолженности с 30 июня текущего года введено полное ограничение режима потребления электроэнергии электрокотельной в гп. Мурмаши, что привело к прекращению подачи горячей воды в жилой фонд посёлка.

Аналогичные нарушения выявлены в деятельности АО «АтомЭнергоСбыт», ограничившим потребление электрической энергии путем отключения котельных в сп. Междуречье, Тулома и Пушной Кольского района.

В связи с нарушением п.п. 10(1), 17(1) Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утверждённых постановлением правительства РФ от 04.05.2012 № 442, прокуратурой района в Октябрьский районный суд г. Мурманска направлено два исковых заявления о признании действий АО «АтомЭнергоСбыт» противоречащими действующему законодательству и понуждении возобновить подачу электрической энергии в котельные в гп. Мурмаши, сп. Междуречье, Тулома и Пушной Кольского района.