Гарантирующий поставщик «КолАтомЭнергоСбыт» установил для жителей села Ёна режим «рубильника»

Прокуратурой Ковдорского района проведена проверка по обращению администрации Ковдорского района, в ходе которой установлено, что прекращено горячее водоснабжение в жилых многоквартирных домах, а также социально-значимых объектах, находящихся в с. Ёна Ковдорского района.

Причиной этого послужило введение гарантирующим поставщиком Мурманской области - филиалом «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» полного ограничения режима потребления электроэнергии на котельной МУП «Ёна», в связи с образованием задолженности за потребленную электроэнергию.

При сохранении введенного гарантирующим поставщиком полного ограничения подачи электроэнергии на электрокотельную села, МУП «Ёна» не может обеспечить поставку горячей воды и тепла в жилые дома и иные социально-значимые объекты с. Ёна.

Действия гарантирующего поставщика по прекращению подачи электроэнергии влекут нарушения жилищных прав граждан.

По результатам проверки прокуратурой района направлено исковое заявление в Ковдорский районный суд о признании действий АО «АтомЭнергоСбыт» по прекращению подачи электроэнергии незаконными и обязании возобновить подачу электрической энергии, которое в настоящее время находится на рассмотрении.