Гарантийные обязательства исполняются: подрядчик устраняет дефекты на двух объектах в Мурманске

В 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» были отремонтированы участки улицы Александра Невского и проспекта Героев-североморцев. На оба объекта распространяются гарантийные обязательства подрядных организаций, предусмотренные контрактами.

В настоящее время подрядчик вышел на объекты и ведёт работы по устранению выявленных дефектов.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, все мероприятия в рамках гарантии выполняются исключительно за счёт средств подрядчика.

