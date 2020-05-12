Гарантийный ремонт сквера у памятника С.М. Кирову начнётся с 15 мая и завершить в июле

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации областного центра Евгений Никора проверили состояние сквера у памятника С.М. Кирову.

Эта зона отдыха была реконструирована в прошлом году. Её площадь составляет почти 5,5 тысячи квадратных метров, из которых более 3 тысяч — площадь озеленения.

– Работы у компании, которая выполняла реконструкцию этого сквера, были приняты с серьёзными замечаниями с учётом того, что все выявленные недостатки будут устранены после схода снега – рассказал Андрей Сысоев. – Муниципалитетом не будет потрачено ни копейки на завершение работ по этому объекту. Организация была оштрафована на два миллиона двести семьдесят пять тысяч рублей. На депозите осталось обеспечение контракта в размере трех миллионов рублей.

Важно отметить, что сегодня у города условия контрактов на выполнение работ одни из самых жёстких. Компания, выигравшая конкурс и заключившая муниципальный контракт, кладёт собственные средства на депозит, при нарушении контрактных условий эти деньги переходят в бюджет города. Также в течение трех лет действуют гарантийные обязательства на качество выполненных работ.

– Сегодня один из центральных скверов находится в недопустимом состоянии, – отметил Евгений Никора. – Контракт не выполнен в полном объёме. В настоящее время МАУК «Мурманские городские парки и скверы» составляют отчёт о ходе восстановительных работ. Это касается устройства покрытий пешеходных дорожек, газонов, а также того, что не было сделано. Я лично еженедельно буду контролировать работы.

Гарантийный ремонт начнётся с 15 мая и завершить в июле.