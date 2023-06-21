«Гарнизоны, где служат наши военнослужащие, живут их семьи, – для нас отдельный приоритет», – сегодня губернатор Андрей Чибис проинспектировал ряд объектов в ЗАТО г.Заозерск

Сегодня губернатор Андрей Чибис работал в ЗАТО г. Заозерск. Глава региона осмотрел ход работ по рекультивации санкционированной свалки на территории муниципального образования.

На объекте в рамках федерального проекта «Чистая страна» ведутся земляные работы по устройству пруда-накопителя, очистных сооружений ливневых стоков, а также пожарных резервуаров, дорог, осуществляется устройство дренажной системы фильтрата и изолирующего покрытия тела свалки. На объект поставлены очистные сооружения ливневого стока, в ближайшее время ожидаются поставки резервуара фильтрата, пожарных резервуаров и плодородного грунта.

Глава ЗАТО город Заозерск Алексей Пеньшин заверил, что работы выполняются в соответствии с графиком и будут завершены в 2024 году.

Также губернатор побывал на котельной АО «МЭС» филиала Александровской теплосети, которая отапливает Заозерск. В 2022 году АО «Мурманэнергосбыт» провело перевооружение котельной: модернизация осуществлялась за счет средств, сэкономленных от перевода теплоисточника с флотского мазута Ф-5 на топочный мазут марки М-100. На котельной установлено новое оборудование отечественного производства. Так, 11 устаревших агрегатов заменили на 7 стальных жаротрубно-дымогарных автоматизированных котла, которые обладают высоким коэффициентом полезного действия и отличаются экологичностью горения. Процессорное управление позволит экономить топливо и облегчает труд операторов котельной.

Также в рамках перевооружения на котельной установлено два паровых и четыре водогрейных котла, которые также могут быть подключены к единой системе диспетчеризации и автоматизации АО «МЭС». Важно, что данные котлы также могут работать на газе.

Губернатор также зашёл в МСЧ №3, чтобы побеседовать с медиками и пациентами. Для обеспечения качественной медицинской помощи принято решение о переподчинении филиала МСЧ №3 под ФГБУЗ «Мурманский многопрофильный центр имени Н.И. Пирогова ФМБА России». В данный момент учреждение проходит лицензирование.

Руководитель центра Олег Минин сообщил, что в будущем году МСЧ Заозёрска будет оснащена современным компьютерным томографом – это будет способствовать эффективному выявлению серьезных заболеваний, а значит, более успешному лечению. В данный момент в медсанчасти налажен плановый приезд узких специалистов, о графике приема пациентов своевременно извещают. Несмотря на то, что медсанчасть подчинена ФМБА, губернатор поручил вместе с блоком здравоохранения региона проработать меры по сокращению дефицита врачей, необходимого медоборудования и логистики.

Также в рамках рабочей поездки глава региона смог оценить, как выполняются преобразования в учреждениях образования и культуры рамках стратегического плана «На Севере – жить». Так, в общеобразовательной школе с углубленным изучением отдельных предметов №289 школьные пространства преобразованы в рамках проекта «Арктическая школа», также проведены работы по ремонту фасада и прилегающей территории.

В летний период 2023 года здесь планируется произвести ремонт и оборудование кабинета физики «УНИКУМ», кабинета математики (в стиле «УНИКУМ»), а также ремонт холла. В 2023 году школа получила грант на 3 млн рублей в форме субсидии из областного бюджета на поощрение государственных областных и муниципальных образовательных организаций в номинации «Городская школа Заполярья».

В Центре культурного и библиотечного обслуживания имени Героя вице-адмирала М.В. Моцака оживленно даже летом. Здесь в рамках стратегического плана «На Севере – жить» значительно укреплена материально-техническая база центра: приобретены комплекты стационарного и переносного звукового оборудования, уличное звуковое оборудование для развития гастрольной деятельности и организации уличных городских мероприятий, оборудование для демонстрации мультимедийных материалов, оборудование для зимнего сада, музыкальные инструменты.

В нынешнем году в Заозерске в средней общеобразовательной школе №287 распахнет двери молодёжное пространство «СОПКИ»: ремонтные работы уже начались. Глава региона поручил проработать вопрос создания рядом пространства «СОПКИ. СПОРТ», чтобы молодёжь Заозерска могла проводить досуг творчески и активно.

В рамках стратегического плана «На Севере – жить» в Заозерске проводятся и продолжают проводиться масштабные работы по благоустройству.

Так, здесь ведётся капитальный ремонт пешеходной зоны от улицы Ленинского Комсомола до переулка Гранитный. В ходе ремонта пешеходной зоны будет уложена новая тротуарная плитка, установлено ограждение, заменено освещение, организована рекреационная зона. Проект был поддержан жителями города на Всероссийском голосовании по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году. Мероприятия по благоустройству состоялись в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

В 2022-2023 годах в Заозерске в рамках реновации ЗАТО работы по капитальному ремонту проводились в 16 многоквартирных домах. Так, в 11 из них были обновлены фасады, в том числе в двух с утеплением торцов, в 10 – заменены водоподогреватели, в одном – капитально отремонтирована крыша, а в другом – заменены внутридомовые инженерные системы водоснабжения.

Также в рамках реновации ЗАТО, согласно плану «На Севере – жить», завершены работы по строительству в Заозерске ФОКа «Посейдон» с двумя бассейнами.

Затем губернатор осмотрел сквер, где будет установлена памятная стела Погибшим в ходе специальной военной операции, – инициатива жителей стала одним из победителей губернаторской программы «На Севере – твой проект».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, на городской площади Заозерска в 2022 году был реализован проект-победитель Всероссийского конкурса создания лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Здесь установлены новая трибуна-амфитеатр, обустроены фотозоны, прогулочные зоны, скейт-парк и горки для зимнего катания, произведены благоустройство Аллеи Героев-подводников и Аллеи Любви, реконструкция памятных знаков, обустроена организованная парковка, установлены малые архитектурные формы, территорию озеленили.

«Гарнизоны, где служат наши военнослужащие, живут их семьи, – для нас отдельный приоритет. Поэтому, конечно, Заозерск, как и многие другие наши гарнизоны, меняется, но нам ещё многое предстоит сделать, – прежде всего в рамках программы реновации ЗАТО, которую мы активно реализуем и добиваемся дополнительного финансирования из федерального бюджета. Динамика изменений видна, она очевидна. И самое главное, что мы получаем позитивную обратную связь от людей. Конечно, мы продолжим и Заозерску и другим нашим военным гарнизонам оказывать особое внимание, особую поддержку», – подчеркнул Андрей Чибис, подводя итоги рабочей поездки.

Фото: https://gov-murman.ru