«Гарпия» защитит наших: очередная партия современной техники отправится на передовую в зоне СВО

Модульную защиту для автомобилей «УАЗ» и «УАЗ «Патриот» просили приобрести северяне-бойцы из зоны СВО. Такие комплекты предназначены для защиты наиболее уязвимых частей машин: радиатора, аккумуляторного отсека, топливного бака.

В зоне боевых действий это особенно актуально. Приобрести дорогостоящую технику помогли земляки-предприниматели.

Две антидроновые системы «Гарпия» и детектор дронов стоимостью более 1,2 миллиона рублей вместе с модульной защитой будут переданы на Донецкое направление. Техника способна не только оперативно обнаруживать беспилотники, но и нейтрализовывать их.

Ценный груз на передовую доставят представители регионального общественного объединения «Народный фронт».

Тем временем очередную благодарность всем неравнодушным жителям региона бойцы передают за радиостанции и фонарики, а также за маскировочные сети, заботливо сплетённые волонтёрами коллектива «Маскировка Мурманск для СВОих».

