Подведены итоги фестиваля «Gastro Industry Fest», который прошёл в Никеле 30 августа. Пятый фестиваль, посвящённый Дню шахтера, объединил на одной площадке индустриальное шоу, уникальные вкусы Арктики, выступления музыкальных групп и собрал порядка 15 тысяч гостей из разных регионов России.

Напомним, что организатором мероприятия выступила АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа» при поддержке компании «Норникель», администрации Печенгского округа и правительства Мурманской области.

Гостям представили индустриальные мастер-классы и гастрономические шоу, в ходе которых было приготовлено свыше 1000 дегустационных порций. Также в рамках фестиваля прошла деловая программа «Малые города будущего». Спикеры из Совета Федерации, региональных органов власти, крупнейших компаний страны и креативные предприниматели обсудили на панельной дискуссии модели развития малых городов через культуру, инновации и партнёрства. Кульминацией праздника стало пиротехническое шоу «Сердце Арктики».

В 2025 году фестиваль показал рекордные результаты: за 10 часов работы было оформлено 89 паспортов полярника, продано более 3100 напитков и 8000 блюд арктической кухни. Около 1000 человек посетили 9 мастер-классов, а в сумме было реализовано 3 тонны еды и напитков, что является абсолютным рекордом фестиваля.

«Gastro Industry Fest» подтвердил статус одного из ключевых мероприятий культурной жизни Мурманской области. Из года в год фестиваль успешно выполняет миссию по популяризации индустриального наследия, арктической гастрономии и развитию событийного туризма в Арктической зоне Российской Федерации, отмечает комитет по туризму Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552888/#&gid=1&pid=17