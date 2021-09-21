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Мурманская область. Арктика (16+)21.09.21 08:45

«Gastro Industry Fest»: теперь все знают, что есть на Севере

18 сентября в Никеле отгремел фестиваль гастрономических удовольствий и северных развлечений «Gastro Industry Fest», организованный АНО Центр «Вторая школа» при поддержке компании «Норникель». Мероприятие посетили почти две с половиной тысячи человек из Мурманской области.

Фестиваль состоял из трёх кластеров активности: Gastro c северной кухней, Industry с ковкой, мастер-классами и стим-панк шоу ходулистов, а также Fest с выступлениями музыкальных групп, танцами, конкурсами и концертом хедлайнеров фестиваля «Ногу Свело!».

Желающих посетить мероприятие было много, поэтому для мурманчан запустили 4 шаттла, а также организовали 20 шаттлов для жителей Заполярного и Никеля.

Участники смогли попробовать необычные блюда арктической кухни: оленьи рёбра, круассан с морошкой, рыбную солянку, бургеры с семгой, кисель из северных ягод и даже хлебное мороженое. Голодным не остался никто. Около двухсот человек посетили мастер-классы, где смогли сделать часы и игрушки в стиле стим-панк, смастерить индустриальные табуреты, ловцы снов и обучиться 3D-арту и стринг-технике. Ценители кузнечного дела могли наблюдать за процессом ковки изделий, который длился целых семь часов, а в конце дня всех ждал перфоманс по сожжению выпиленных из дерева скульптур и фаер-шоу. У детей была такая же насыщенная программа: они играли в городке шахтеров, делали аквагрим, балансировали на бордах и поучаствовали в AR-активностях с танцами.

Также на площадке работала водная станция, её участники проплыли в общей сложности три километра на лодках, каяках и каноэ. Самые спортивные смогли позаниматься йогой на sup-бордах. Помимо этого, участники могли отправиться на обзорную экскурсию по Никелю и увидеть водопад Шуонийоки. На сцене своими выступлениями радовали кавер-группы «Waka Band» и «Naveka band», а вечером толпу раскачала рок-группа «Ногу Свело!». Завершающим аккордом фестиваля стал салют, который раскрасил небо вдобавок к яркому северному сиянию.

В рамках деловой программы фестиваля на базе Центра «Вторая школа» обсуждался вопрос развития туристического потенциала Печенгского округа. В слете приняли участие 20 представителей туристических компаний из Москвы, Санкт-Петербурга и Мурманской области. Наталья Сидорина, заместитель директора Центра, отметила: «Участники встречи подтвердили, что в Печенгском округе достигнут высокий уровень взаимодействия между крупным и малым бизнесом, городской администрацией и другими организациями, работающими в округе. Это несомненно способствует превращению пост-индустриального поселка в один из привлекательных центров арктического туризма».

Фестиваль прошёл впервые, но запомнится всем надолго своим размахом и насыщенность: участники успели съесть 2000 бургеров и 800 порций оленины, выпить 1500 литров морсов из северных ягод и 400 литров глинтвейна.

 

Фото Анфисы Шеметовой.

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