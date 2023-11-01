Гастроли известных артистов и масштабные фестивали: региональный Минкульт рассказал о событиях ноября

В последний месяц осени северян ждёт насыщенная программа культурных событий. О том, какие известные творческие коллективы посетят Мурманскую область и какие мероприятия подготовили областные учреждения культуры в ноябре, на оперативном совещании регионального правительства рассказал и.о. министра культуры области Тимур Давлетшин.

С 8 по 10 ноября в Мурманске пройдёт I Межрегиональный музыкальный фестиваль «Симфония Севера», который проводит продюсерская компания «Нева Арт» при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга, министерств культуры Мурманской и Архангельской областей. Фестиваль «Симфония Севера» – это образовательный и культурный проект по развитию межрегионального сотрудничества между Санкт-Петербургом и городами арктической зоны в сфере художественного образования. Программа фестиваля включает концерты классической музыки, круглые столы для представителей профессионального сообщества, мастер-классы от ведущих деятелей искусства Санкт-Петербурга, прослушивания обучающихся детских школ искусств, а также художественные выставки. Фестиваль уже прошёл в Салехарде, а после Мурманска примет эстафету Архангельск.

На сценических площадках региона продолжаются гастрольные выступления известных творческих коллективов, артистов и исполнителей. Так, в областной филармонии 1 ноября состоится концерт камерного оркестра «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета в рамках фестиваля «Мелодии Арктики». Также запланированы выступления российских и китайских музыкантов, а завершит ноябрьскую филармоническую афишу моноспектакль «Самое любимое» известного российского артиста театра и кино Константина Райкина.

В областном драматическом театре в ноябре пройдут гастрольные спектакли Смоленского государственного академического театра имени Грибоедова, организованные в рамках Федеральной программы «Большие гастроли», а Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр имени Бровуна представит спектакль «Я Zнаю праVду!».

Также в ноябре на сцене драмтеатра, театра кукол и дворца культуры имени Кирова состоятся спектакли и концерты с участием популярных российских актеров театра и кино.

С полной афишей самых значимых событий ноября можно ознакомиться на странице областного министерства культуры в социальных сетях.

Фото: https://gov-murman.ru