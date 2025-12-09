«Гастроли с Пушкиным» продолжатся в 2026 году

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова при поддержке Министерства культуры Мурманской области в текущем году запустил новый масштабный проект «Гастроли с Пушкиным», направленный на приобщение молодёжи к лучшим образцам художественного слова и народного творчества.

Как сообщает vk.com/odkkirova, основной целью данной акции является популяризация федеральной программы «Пушкинская карта» в Мурманской области. Это программа социальной поддержки молодёжи в возрасте от 14 до 22 лет, являющаяся частью национального проекта «Семья», которая позволяет бесплатно посещать театры, кинотеатры, музеи и другие учреждения культуры за счёт федерального бюджета.

Первые «Гастроли с Пушкиным» прошли одновременно в четырёх городах региона: в Мурманске и Североморске народная артистка РФ Александра Захарова представила моноспектакль «В списках не значился», а в Кировске и Апатитах выступили Екатерина Рождественская и Евгений Волков с программой «Через века, через года, помните!». Затем ансамбль песни и танца «Россия» им. В.М. Колбасы и ансамбль танца «Сполохи» дали выездные концерты в Заполярном и Умбе, а драматический театр «Комедиограф» дважды показал спектакль «Доходное место» - в Полярных Зорях и Мончегорске.

«Гастроли с Пушкиным» привлекли внимание множества неравнодушных зрителей. Более 2,5 тысячи человек посетили мероприятия в рамках акции. В каждом городе зрителей встречал Александр Сергеевич Пушкин, который рассказывал об акции и о преимуществах программы «Пушкинская карта».

Акция «Гастроли с Пушкиным» получит продолжение в 2026 году.

