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Мурманская область. Арктика (16+)25.09.20 10:15

«Гастрономическая карта России» представила «Арктическую кухню» на Первом международном арктическом медиа-конгрессе Ростуризма

В рамках IV Международного форума «Доступная Арктика» на Первом международном арктическом медиа-конгрессе, организованном Ростуризмом, проект «Гастрономическая карта России» представил арктическую кухню и команду шеф-поваров Мурманской области. 21 сентября в преддверии председательства Российской федерации в Арктическом Совете команда проекта организовала «Арктический пресс-завтрак» в самом посещаемом музее Кольского полуострова – первом в мире атомном ледоколе «Ленин».

Пресс-завтрак открыли руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. В мероприятии приняли участие вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова, эксперт проекта «Гастрономическая карта России» президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров и 27 представителей федеральных СМИ и блогеров. Автор-методист и руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова и региональная команда шеф-поваров Мурманской области представили блюда арктической кухни, которые входят в меню 11-ти ресторанов региона.

Современная «Арктическая кухня» базируется не только на вкусовых, но и на исключительных полезных свойствах продуктов и дикоросов Кольского полуострова: диетическая оленина с высоким содержанием витаминов, минералов и белков, дикорастущие растения Севера, которые являются одновременно пищевыми и лечебными продуктами природы. Источниками витаминов и микроэлементов выступают «сокровища Севера» морошка, черника, брусника, вороника, голубика. Арктическая кухня также традиционно включает морепродукты, рыбу из Баренцева и Белого морей, тысяч озер Мурманской области. «Арктический завтрак» состоял из более чем 25 блюд и напитков, приготовленных на основе флагманских региональных продуктов Мурманской области.

«Природа Кольского полуострова неповторима. Сюда стоит приехать чтобы есть свежую, при тебе пойманную рыбу, рыбачить самому и готовить уху на костре, гулять часами по фантастической красочной тундре, по пути горстями есть морошку, чернику, первый раз попробовать воронику, на морской прогулке увидеть дельфинов и касаток.

Все это необходимо развивать и делать доступнее через туризм, ведь кухня – это то, что создает у туриста впечатление о регионе, и это конкурентное преимущество, по своей значимости не уступающее культурным и природным особенностям», - рассказала о своих гастрономических впечатлениях от арктической кухни и Мурманской области глава Ростуризма Зарина Догузова.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил важность предоставления преимуществ и мер поддержки участникам проекта, так как сегодня региональная кухня в России является пока предметом инвестиций. Рестораторы отметили, что нужна поддержка правительства в вопросах проработки доступности сырьевых продуктов для формирования привлекательных торговых предложений, в том числе для местного потребителя.

«Мы готовы создать соответствующие экономические стимулы для того, чтобы продвигать арктическую кухню в наших ресторанах и в других регионах. Туризм - это важнейшая отрасль экономики, но пока для Мурманской области это только вызов, который мы приняли, я уверен, что мы с этой задачей справимся. Сегодня мы запускаем фактически арктический туризм и арктическую кухню. Что нужно туристу: впечатления и, конечно, вкусная еда. Вот два этих аспекта делают туризм экономически эффективным, интересным и, на самом деле, создают такую настоящую отрасль экономики», - сказал губернатор Андрей Чибис.

Он добавил, что одна из задач, которые перед собой ставит Мурманская область, участвуя в проекте, добиться того, чтобы арктическая кухня была не только в столице, но и во всех точках Мурманской области.

Заместитель губернатора Ольга Кузнецова отметила, что многие блюда мурманской арктической кухни, заявленные в проекте «Гастрономическая карта России» и представленные участникам форума, приготовлены из сырья местных производителей. «Те рестораны и объекты питания, которые вошли в этот проект, они все готовят из локальных продуктов, это помимо развития туризма еще и поддержка местных производителей, особенно тех малых форм хозяйствования, которые производят местные продукты».

Для участников пресс-завтрака мурманская команда подготовила набор гастросувениров, которые многократно представляли Мурманскую область на международных и общероссийских событиях: чипсы из ягеля, вымоченные в соке северных ягод (морошка, черника, брусника) от шеф-повара туркомплекса «Пиренга» (г.Полярные зори), вяленую оленину «Арктические деликатесы» от регионального предприятия по заготовке оленины «Рейндир»(село Ловозеро), вяленые северная креветка и оленина от сети баров «Бар-Баревич» (г.Кировск).

«Мы представляем на медиа-конгрессе «Арктическую кухню» - результат нашей совместной двухгодичной работы в Мурманской области. Используемые в приготовлении продукты, дикоросы, кулинарные техники, наименования блюд, история блюда, история человека, который его приготовил, место, где его готовят – все это превращает просто вкусную ресторанную еду в блюдо, которое знакомит путешественника с историей и культурой региона. Пробовать настоящее в местах, где все это растёт, добывается, производится – это должно стать обязательным аспектом любых путешествий по нашей стране. Важно при поддержке государства сделать российскую региональную кухню из локальных продуктов доступной всем сегментам путешественников, над чем мы и работаем. В наших планах также формирование регионального календаря гастрономических фестивалей, в том числе тематических, с дальнейшим объединением всех гастрособытий регионов-участников «Гастрономической карты России» в единый общероссийский календарь. Также одной из наших задач является познакомить с «Арктической кухней» другие регионы России», – прокомментировала планы работы в регионе автор-методист и руководитель федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.

Екатерина Шаповалова представила команду шеф-поваров и собственников бизнеса – участников «Гастрономической карты России» в Мурманской области, которые с момента старта проекта в регионе в ноябре 2018 года принимали участие в работе над меню арктической кухни. В рамках организованного Ростуризмом пресс-тура, более 50 представителей СМИ и блогеров имели возможность продегустировать продукты и блюда арктической кухни в ресторанах-участниках «Гастрономической карты России».

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