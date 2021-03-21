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Мурманская область. Арктика (16+)21.03.21 16:25

Газификация региона — это реальный шанс

Об этом в ходе прямого эфира по итогам двухлетней работы на посту губернатора сообщил Андрей Чибис. «Благодаря поддержке Президента, поручения председателя правительства, когда он посещал нашу область, мы вплотную подошли к газификации», - отметил Андрей Чибис.

Он обратил внимание, что окончательного решения пока не принято, но это реальный шанс «к той мечте, к которой мы стремимся, и благодаря подъёму экономики, это возможно», добавил глава региона

Он напомнил, что в начала марта на совещании у заместителя председателя правительства РФ Александра Новака, необходимость газификации Кольского Заполярья была признана целесообразной.

Губернатор отметил, что вопрос газификации стал сдвигаться с мертвой точки после того, как региону удалось начать привлекать в область резидентов Арктической зоны. На сегодня таковыми являются 26 компаний.

Напомним, Мурманская область является единственным регионом России, отапливаемым мазутом. Вопрос необходимости газификации ставился на федеральном уровне тремя предыдущими губернаторами, но целесообразным ее признали только сейчас.

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