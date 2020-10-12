Газовозы отодвигают краболовов

Минпромторг опубликовал на официальном портале правовой информации проект изменений в госпрограмму «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений». Как следует из пояснительной записки к документу, в проекте бюджета на 2021 и плановые 2022–2023 годы по этой госпрограмме предусмотрено финансирование в объёме 25,4 млрд рублей, 21,9 млрд рублей и 25,3 млрд рублей - в 2021–2023 годах соответственно.

Эти суммы отличаются от предусмотренных действующей редакцией госпрограммы: на 2021 год добавлено 2,3 млрд рублей, а с 2022–2023 годов финансирование, наоборот, снято, сократившись на 2,8 млрд и 6,9 млрд рублей соответственно. Таким образом, в целом за три года оно снижается на 7,4 млрд рублей, отмечает «Коммерсантъ».

Увеличение в 2021 году происходит за счёт сдвига с 2022 на 2021 год взноса в уставный капитал Объединенной судостроительной корпорации для поддержки лизинга судов. А судоверфи «Звезда» (управляется консорциумом «Роснефти» и «Газпромбанка») выделяют дополнительные средства на компенсацию разницы между рыночной ценой и стоимостью строительства крупнотоннажных судов. Если раньше до 2030 года весь объём субсидий составлял 22,1 млрд рублей, то сейчас до 2025 года компании дадут дополнительные 31,2 млрд рублей

«Звезда» получит субсидии на строительство трёх газовозов для «НОВАТЭКа» в 2020–2022 годах, которых, впрочем, не хватит на покрытие разницы их стоимости. Как уточнял глава Минпромторга Денис Мантуров, объём субсидирования по всем 15 газовозам оценивается в 45 млрд рублей.

Секвестру подверглись научно-технические разделы программы, а также субсидии судоходным и рыбопромышленным компаниям на приобретение судов.

При этом, сообщается в документе, на господдержку закупки судов было запрошено и даже согласовано в августе вице-премьером Юрием Борисовым выделение 116 млрд рублей на эти три года, но «в полном объёме запрашиваемые дополнительные ассигнования одобрены не были».

В частности, теперь в госпрограмме нет средств на субсидирование строительства краболовов на дальневосточных верфях в размере 20% от стоимости. Правила таких субсидий должны вступить в силу с 1 января 2021 года. Всего в 2021–2024 годах планировалось выделить 4,5 млрд рублей, или до 340 млн рублей на судно. Однако на июнь правительство так и не нашло для этого денег.

«Субсидии нужны будут, когда будут построены краболовы, поэтому субсидии будут предусмотрены в бюджете 2021 года. Соответствующее письмо с заверением министра финансов Силуанова у меня есть», - отмечал вице-премьер РФ Юрий Трутнев в июне 2020 года.

«Субсидирование судостроительных контрактов на краболовы — очень хорошая поддержка для предприятий. Победители крабовых аукционов подписали с верфями Дальнего Востока контракты на строительство 15 судов-краболовов на сумму 22,2 млрд рублей,— говорит президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. - Учитывая, что потребность в субсидиях возникнет после введения краболовов в эксплуатацию, было заявлено, что субсидии будут заложены в федеральный бюджет на 2021 год». Так как изменения в госпрограмму вносятся в том числе в связи с формированием бюджета, возникает риск, что крабодобытчики останутся без субсидии, считает он.

Это болезненная история для добытчиков краба, полагает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Компании понесли серьёзные издержки, связанные с аукционами, сроки строительства головных судов постоянно сдвигаются, а цена растёт. Понятно, что если не субсидировать «Звезду», то «НОВАТЭК» просто не будет строить газовозы в России, а краболовы «никуда не денутся», рассуждает господин Бурмистров. Но, учитывая, что создание газовозов, особенно первых судов, - это крупноузловая сборка, а краболовы-процессоры - высокотехнологичные суда, с точки зрения развития компетенций в судостроении такой формат перераспределения субсидий выглядит как минимум неоднозначным, заключает эксперт.